Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив список футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Серед номінантів виявився нападник Спортінгу Луїс Суарес Чарріс, який у матчі проти ПСЖ забив два м'ячі та приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.

Також серед кандидатів фігурує вінгер Атлетіка Роберт Наварро. У поєдинку з Аталантою він відзначився голом та двома результативними передачами, що дозволило клубу здобути перемогу 3:2.

Ще одним претендентом став вінгер Реала Вінісіус Жуніор. У матчі проти Монако бразилець записав на свій рахунок один гол і два асисти, а мадридська команда розгромила суперника з рахунком 6:1.

Крім того, на нагороду номіновано півзахисника Барселони Фермін Лопес, який оформив дубль у матчі зі Славією (4:2). Переможця буде визначено за підсумками офіційного голосування УЄФА.

Раніше повідомлялося, що 15 клубів гарантували собі плейоф Ліги чемпіонів.