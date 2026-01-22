Відомі претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів
УЄФА виділив чотирьох футболістів
близько 1 години тому
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив список футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.
Серед номінантів виявився нападник Спортінгу Луїс Суарес Чарріс, який у матчі проти ПСЖ забив два м'ячі та приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.
Також серед кандидатів фігурує вінгер Атлетіка Роберт Наварро. У поєдинку з Аталантою він відзначився голом та двома результативними передачами, що дозволило клубу здобути перемогу 3:2.
Ще одним претендентом став вінгер Реала Вінісіус Жуніор. У матчі проти Монако бразилець записав на свій рахунок один гол і два асисти, а мадридська команда розгромила суперника з рахунком 6:1.
Крім того, на нагороду номіновано півзахисника Барселони Фермін Лопес, який оформив дубль у матчі зі Славією (4:2). Переможця буде визначено за підсумками офіційного голосування УЄФА.
Раніше повідомлялося, що 15 клубів гарантували собі плейоф Ліги чемпіонів.
Поділитись