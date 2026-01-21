Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував складні погодні умови, з якими команда зіткнулася в Празі напередодні матчу Ліги чемпіонів проти місцевої Славії. У столиці Чехії встановилася морозна погода з температурою від мінус п’яти до мінус десяти градусів.

Нам потрібно багато бігати, щоб зігрітися. Перед матчем із Челсі ми готувалися вдома, а цього разу вирішили приїхати раніше, аби провести тренування напередодні безпосередньо тут і адаптуватися до холодної погоди, — сказав Флік на передматчевій пресконференції.

Поєдинок між Славією та Барселоною відбудеться 21 січня. Після шести турів каталонський клуб має десять очок і посідає 15-те місце в турнірній таблиці. Славія набрала три бали та розташовується на 34-й позиції.