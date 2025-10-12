У п'ятницю, 10 жовтня, Жирона провела чергове тренування перед матчем Ла Ліги проти Барселони. За інформацією FutbolFantasy, український вінгер каталонців Віктор Циганков, який не грав із серпня через травму, має повернутися до тренувань у загальній групі вже наступного тижня.

Востаннє Циганков виходив на поле 24 серпня у матчі чемпіонату проти Вільярреала, який завершився поразкою 0:5.

Цього сезону українець встиг зіграти два поєдинки за команду, відзначившись однією результативною передачею.

Матч дев'ятого туру чемпіонату Іспанії Барселона – Жирона заплановано на суботу, 18 жовтня, початок о 17:15 за київським часом. На даний момент команда Циганкова посідає 18-е місце у таблиці Ла Ліги, набравши шість очок після восьми турів.

Раніше повідомлялося, що Циганков тренується за індивідуальною програмою в Жироні під час паузи на матчі збірних.