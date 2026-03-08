Барселона вирвала перемогу в Більбао завдяки голу Ямаля
Підопічні Ганса-Дітера Фліка продовжують очолювати турнірну таблицю у Ла Лізі
близько 2 годин тому
У матчі 27-го туру іспанської Прімери Барселона на виїзді мінімально здолала Атлетік Більбао. Долю зустрічі вирішив один влучний удар у другому таймі.
Початок гри виявився невдалим для басків — через травму поле залишив Унаї Гомес. Попри це, господарі зуміли забити наприкінці першої половини зустрічі, проте гол Іньякі Вільямса було скасовано через офсайд після втручання VAR.
У другому таймі каталонці заволоділи ініціативою. На 68-й хвилині Ламін Ямаль скористався моментом і відправив м'яч у сітку воріт, встановивши остаточний рахунок — 0:1.
Ла Ліга. 27-й тур
Гол: Ямаль, 68
Завдяки цій перемозі Барселона набрала 67 очок і продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю. Атлетік із 35 пунктами залишається на дев’ятій позиції.
