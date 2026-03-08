Денис Сєдашов

У матчі 27-го туру іспанської Прімери Барселона на виїзді мінімально здолала Атлетік Більбао. Долю зустрічі вирішив один влучний удар у другому таймі.

Початок гри виявився невдалим для басків — через травму поле залишив Унаї Гомес. Попри це, господарі зуміли забити наприкінці першої половини зустрічі, проте гол Іньякі Вільямса було скасовано через офсайд після втручання VAR.

У другому таймі каталонці заволоділи ініціативою. На 68-й хвилині Ламін Ямаль скористався моментом і відправив м'яч у сітку воріт, встановивши остаточний рахунок — 0:1.

Ла Ліга. 27-й тур

Атлетік — Барселона — 0:1

Гол: Ямаль, 68

🚨 LA LIGA! 🇪🇸



OUTRAGEOUS GOAL FROM LAMINE YAMAL! 🤯



Athletic Club 0-1 Barcelona



🎥 @forcabarca_ar pic.twitter.com/LhBlCchzfa — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 7, 2026

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 67 очок і продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю. Атлетік із 35 пунктами залишається на дев’ятій позиції.

