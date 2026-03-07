Снігур вийшла у фінал турніру в Трнаві
Українка у двох сетах обіграла суперницю із Бельгії
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (117 WTA) успішно подолала півфінальний бар'єр на турнірі серії ITF W75 у Трнаві. У поєдинку за вихід до фіналу українка впевнено переграла представницю Швейцарії Селін Неф (228 WTA).
Зустріч на хардових кортах Трнави тривала 1 годину та 21 хвилину. Снігур продемонструвала стабільну гру та закрила матч у двох сетах.
ITF W75 Трнава. Хард (приміщення). 1/2 фіналу
Дар'я Снігур – Селін Неф – 6:4, 6:4
У фіналі українка зустрінеться з бельгійкою Ханною Вандевінкель.
