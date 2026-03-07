Денис Сєдашов

Збірна України продемонструвала фантастичний старт на зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. За підсумками перших змагань українці лідирують у загальному заліку, маючи в активі шість нагород.

Головним джерелом медалей для «синьо-жовтих» став біатлонний спринт. Перше золото ігор приніс Тарас Радь (клас сидячи). У жіночому спринті (клас стоячи) чемпіонкою стала Олександра Кононова, а Людмила Ляшенко виборола бронзу.

Найбільш вражаючим став виступ українців серед спортсменів із порушенням зору, де наші атлети зайняли весь п'єдестал:

Золото: Олександр Казік;

Срібло: Ярослав Решетинський;

Бронза: Анатолій Ковалевський.

Паралімпіада-2026 триватиме до 15 березня.

Іран офіційно знявся з Паралімпіади-2026: причини рішення.