Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026: шість нагород у перший день
У синьо-жовтих три золота
близько 1 години тому
Збірна України продемонструвала фантастичний старт на зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. За підсумками перших змагань українці лідирують у загальному заліку, маючи в активі шість нагород.
Головним джерелом медалей для «синьо-жовтих» став біатлонний спринт. Перше золото ігор приніс Тарас Радь (клас сидячи). У жіночому спринті (клас стоячи) чемпіонкою стала Олександра Кононова, а Людмила Ляшенко виборола бронзу.
Найбільш вражаючим став виступ українців серед спортсменів із порушенням зору, де наші атлети зайняли весь п'єдестал:
Золото: Олександр Казік;
Срібло: Ярослав Решетинський;
Бронза: Анатолій Ковалевський.
Паралімпіада-2026 триватиме до 15 березня.
