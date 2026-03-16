Денис Сєдашов

Президент Барселони Жоан Лапорта знову підняв тему можливого повернення легендарного аргентинця Ліонеля Мессі до лав «синьо-гранатових». В інтерв'ю телеканалу TV3 Лапорта зазначив, що клуб завжди радий бачити Мессі у будь-якій ролі.

Лео буде пов’язаний з Барселоною так, як він захоче. Двері Барси для нього відкриті, якщо він захоче продовжувати зміцнювати і примножувати велич такої інституції, як Барселона. Жоан Лапорта

Нагадаємо, що Ліонель Мессі вимушено залишив рідний клуб у 2021 році через фінансові обмеження Ла Ліги, що стало кінцем цілої епохи в історії «блаугранас».

