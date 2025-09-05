Британський журнал FourFourTwo склав рейтинг головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2025/2026. Перше місце в списку посів ПСЖ, чинний переможець турніру. На другій позиції розташувалася Барселона, яка дійшла до півфіналу минулого сезону, а третє місце зайняв Ліверпуль, який вибув на стадії 1/8 фіналу.

Четверте місце у рейтингу займає Реал Мадрид, п’яте — Челсі, шосте — Баварія, сьоме — Арсенал, восьме — Манчестер Сіті, дев’яте — Наполі, десяте — Інтер.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів. Єдиним клубом від України у турнірі було київське Динамо, але у кваліфікації турніру підопічні Шовковського поступилися кіпрському Пафосу.