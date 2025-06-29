Бартулович назвав клуби, які ним цікавилися
Фахівець цього літа очолив нову команду
32 хвилини тому
Фото: ФК Металіст 1925
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився деякими деталями свого переходу у харківський клуб з луганської Зорі.
«Попередньо дав згоду очолити Олександрію? Все було навпаки. Металіст 1925 був першим клубом, який зі мною контактував.
Крім Металіста 1925 і Олександрії, мені не телефонували».
У минулому сезоні Бартулович посів із Зорею сьоме місце в УПЛ.
Металіст 1925 у кампанії 2024/25 посів третє місце в групі Чемпіонська Першої ліги й у плей-оф за право виступати в еліті здолав Лівий Берег (1:0, 1:0).