Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився деякими деталями свого переходу у харківський клуб з луганської Зорі.

«Попередньо дав згоду очолити Олександрію? Все було навпаки. Металіст 1925 був першим клубом, який зі мною контактував.

Крім Металіста 1925 і Олександрії, мені не телефонували».