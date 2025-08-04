Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович відповів на запитання після матчу з Оболонню (0:0) у стартовому турі нового сезону.

– Важкий матч! Перша офіційна гра, було трохи хвилювання в хлопців, були помилки, особливо в першому таймі. Вважаю, що другий тайм з нашого боку був набагато краще, але не змогли дотиснути Оболонь. Тиснули, але не забили гол. Суперник добре захищався, збивав темп постійними паузами через ушкодження.

– Чого не вистачило, щоб дотиснути?

– Більше індивідуальних дій з боку наших гравців, йти в обіграші, загострення в фінальній третині, ударів по воротах. Потрібно було грати більш гостро. Розумію, що Оболонь дуже щільно захищались і важко вскривати таку оборону.

– Як вам перша гра в Житомирі та загалом стадіон?

– Хочеться подякувати Житомиру та футбольному клубу Полісся, що нас тепло прийняли. Мені особисто подобається цей стадіон, дуже гарне поле і взагалі приємно грати.

– Усі кажуть, що тут один із найкращих газонів в країні, як він вам?

– Так, можу підтвердити, що тут один із найкращих газонів в Україні, це правда.

– Арі Моура один із лідерів команди, чому він грав не зі старту?

– Ми дивимось, хто як працює на тренуваннях, хто як пройшов збори. Сьогодні вирішили ось так, у нас є конкуренція на цих позиціях, сьогодні вирішили так, наступної гри може бути інакше. Усе залежить від того, хто як працює на тренуваннях, і вирішуємо, хто гратиме в старті.

– Уже за підсумком матчу можете сказати чи не помилились, що не випустили Арі Моуру зі старту?

– Це вже після гри можна казати помилились чи ні. Вирішили так. Нервовий матч, не все виходило як хотіли, помилок було достатньо. У другому таймі додали, після замін, більше тисли на Оболонь. Те, що не змогли забити – це проблема, ми це розуміємо і будемо над цим працювати.

– А як вам буде грати проти Полісся, адже обидві гри фактично будуть на виїзді?

– Нормально, це нормальний процес. Ще раз хочу подякувати за можливість грати у Житомирі.