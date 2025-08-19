Сергій Стаднюк

Нападник збірної Косово Батон Забергджа став гравцем Металіста 1925. Про це повідомила пресслужба харків’ян.

Після тижнів чуток нарешті офіційно оголошено про підписання контракту з 24-річним футболістом. Угоду розраховано на три роки з опцією пролонгації ще на один сезон. За інформацією Transfermarkt, клуб УПЛ придбав гравця в албанського Динамо Сіті за 800 тисяч євро.

Новачок народився 18 квітня 2001 року в місті Вуштррія, має зріст 185 см та вагу 72 кг. Свою футбольну кар’єру він розпочав у місцевому клубі Вуштррія, після чого виступав за косовські Дреніцу та Г'їлані.

Влітку 2023 року Забергджа перейшов у албанське Динамо Сіті, де за два сезони провів 83 матчі, відзначився 23 голами та 18 результативними передачами. У складі цього клубу він став володарем Кубка Албанії сезону-2024/2025 та бронзовим призером чемпіонату.

У червні форвард дебютував у національній збірній Косово, зігравши з перших хвилин у товариському матчі проти Вірменії. Його основна позиція – центральни нападник, а в Металісті 1925 Батон виступатиме під номером 72.

