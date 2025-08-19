Київська Оболонь відхилила пропозицію харківського Металіста 1925 про трансфер воротаря Дениса Марченка за один мільйон доларів. Про це розповів генеральний директор пивоварів Олександр Резніченко.

«Так, ми підтверджуємо, що футбольний клуб Металіст 1925 відправив нам пропозицію про трансфер Дениса. По-перше, ця пропозиція не влаштувала керівництво. По-друге, зараз ми розуміємо, що такий воротар потрібен нашій команді.

Адже ви розумієте, це молодий хлопець, який є кандидатом у збірну U-20. Він може поїхати на чемпіонат світу. Невідомо, як він себе там проявить. Президент зараз не готовий ухвалювати якісь рішення щодо Марченка»,– сказав Резніченко для клубної пресслужби.