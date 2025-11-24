У 13 турі Суперліги Трабзонспор вирвав перемогу над Башакшехіром у наднапруженому поєдинку, який завершився з рахунком 4:3. Матч подарував одразу кілька розв’язок: раннє вилучення, пенальті після втручання VAR, обмін голами наприкінці та вирішальний удар на останній хвилині компенсованого часу.

Перший тайм поєдинку завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. На голи Зельке та Шомуродова підопічні Фатіха Текке відповіли результативним ударом Феліпе Аугусто. Вже на 10-й хвилині матчу пряму червому картку за грубий фол отримав Ебоселе з Башакшехіра.

Основні драматичні події розгорнулися наприкінці другої половини. Після перегляду моменту на 74 хвилині арбітр Халіл Умут Мелер призначив пенальті за гру рукою Олів’є Кемена у штрафному майданчику господарів. На 76 хвилині Поль Онучу точно пробив із позначки — рахунок став 2:2. Уже за хвилину Трабзонспор вийшов уперед: після подачі Зубкова та скидки Батагова Ернест Мучі пробив у дотик з-за меж штрафного — 2:3.

На 90+1 хвилині господарі зрівняли рахунок: після подачі з кутового Леонардо Дуарте скинув м’яч, а Бертуг Їлдирим переправив його у ворота — 3:3.

Однак останнє слово залишилось за Трабзонспором. На 90+11 хвилині Батагов віддав точну передачу на Мучі, який елегантним потужним ударом у верхній кут оформив дубль та перемогу гостей — 3:4.

Трабзоспор завдяки цій перемозі зміцнив своє положення на третій сходинці в турецькій Суперлізі. Башакшехір йде тринадцятим.

Українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков відіграли увесь матч за Трабзонспор, тоді як Данило Сікан 90 хвилин просидів на лаві для запасних.

Чемпіонат Туреччини. 13 тур

Башакшехір - Трабзонспор -3:4 (Зельке 22 пен, Шомуродов 45, Їлдирим 90+1 - Феліпе Аугусто 37, Онучу 76 пен, Мучі 77, 90+11)



Башакшехір: Шенгезер, Булут,Дуарте, Уссейну Ба, Ебоселе, Кемен (Їлдирим 81), Гюнеш (Шахінер 81), Тюрюч (Опоку 13), Арит (Оздемір 62), Шомуродов, Зельке (Да Кошта 81)

Трабзонспор: Онана, Піна, Йокушлу, Батагов, Ескігеллач, Оулаї, Фолкареллі (Мучі 63), Віса (Олайгбе 11), Феліпе Аугусто (Туфан 86), Зубков, Онучу

Червона картка: Ебоселе (10, Башакшехір)