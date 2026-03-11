Баварія без Кейна на виїзді знищила Аталанту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Результативними діями в цій грі відзначилися всі гравці нападу мюнхенців
близько 5 годин тому
10 березня відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 між італійською Аталантою та німецькою Баварією.
Гра пройшла на стадіоні Нью Беланс Арена в Бергамо та завершилася з рахунком 6:1 на користь гостей.
Результативними діями в цій зустрічі відзначилися всі гравці нападу Баварії: Ніколас Джексон та Серж Гнабрі оформили гол + пас, у Луїса Діаса асист, Майкл Олісе двічі забив та асистував партнеру, Джамал Мусіала відзначився голом після виходу на заміну.
Англійський форвард Гаррі Кейн просидів усю гру на лавці для запасних.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, перший матч
Голи: Пашалич, 90+3 – Станішич, 12, Олісе, 22, 64, Гнабрі, 25, Джексон, 52, Мусіала, 67
Матч-відповідь відбудеться 18 березня о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Атлетіко розгромив Тоттенгем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
