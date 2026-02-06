Магат: «Баварія стала самовдоволеною через відсутність конкуренції»
Німецький фахівець пояснив спад у грі мюнхенського клубу після зимової паузи
42 хвилини тому
Відомий німецький тренер Фелікс Магат поділився своєю оцінкою виступів мюнхенської Баварії в останніх матчах сезону, звернувши увагу на проблеми, пов’язані з браком серйозної конкуренції в чемпіонаті Німеччини.
У першій частині сезону мюнхенці демонстрували вражаючі результати та повністю домінували на внутрішній арені. Однак після зимової перерви ця перевага почала зникати, що стало помітно, зокрема, у матчі проти Гамбурга. Коли команда не має серйозної опозиції та конкурентів у Німеччині, це негативно впливає. У таких умовах гравці стають самовдоволеними, — наводить слова Фелікса Магата Sport.de.
Після 20 турів Бундесліги Баварія має у своєму активі 51 очко та продовжує очолювати турнірну таблицю. Команда Венсана Компані випереджає дортмундську Боруссію, яка йде другою, на шість балів.
Поділитись