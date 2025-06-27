Павло Василенко

Нік Вольтемаде невдовзі може стати новим гравцем Баварії Мюнхен. Як повідомив Флоріан Плеттенберг з Sky Sport Deutschland, гравець відкрито вимагає трансферу.

Нападник продемонстрував свою чудову гру під час поточного ЄВРО U-21. Після турніру він може стати предметом гучної угоди.

Баварія вже погодила умови контракту з Вольтемаде. Гравець буде пов'язаний із мюнхенським клубом контрактом до 30 червня 2030 року.

Тепер він готовий піти багато на що, щоб перебратися до баварської столиці. Як повідомляє джерело, гравець особисто повідомив клуб про своє бажання перейти.

Водночас, нападник відхилив пропозицію про продовження контракту з нинішнім роботодавцем. Він розглядає лише переїзд до Мюнхена.

Баварія також зв'язалися зі Штутгартом. Мюнхенський клуб повідомив свого суперника по лізі, що мають намір розпочати переговори після вищезгаданого Євро.

За даними агентства DPA, поки що жодних контактів між клубами не було, а потенційна сума трансферу має становити від 50 до 60 мільйонів євро.

Вольтемаде гратиме за Німеччину у фіналі турніру. Він забив шість голів і віддав три результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.