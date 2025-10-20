Центральний захисник збірної Англії стане вільним агентом влітку
31 хвилину тому
Марк Гехі/фото: Крітсал Пелес
Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер підтвердив, що ключовий центральний захисник команди та збірної Англії Марк Гехі влітку 2026 стане вільним агентом.
«Марк відмовився підписати новий контракт і піде після сезону. Клуб йому запропонував продовжити співпрацю, але Марк сказав ні. Він хоче розпочати новий етап у кар'єрі. Що ж, ми вже нічого не можемо зробити», – сказав Гласнер.
Цього сезону 25-річний футболіст провів сім матчів, відзначившись забитим м'ячем та однією результативною передачею. Головним претендентом на підписання Гехі вважається Ліверпуль.
Раніше повідомлялося, що Гехі розгніваний через зірваний трансфер в Ліверпуль.
