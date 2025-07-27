Колишній форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллер знаходиться на завершальній стадії переговорів про перехід до канадського клубу Ванкувер Уайткепс. Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, досвідчений німець уже досяг домовленості щодо умов контракту, який розрахований до 2026 року. Незабаром очікується офіційне підтвердження угоди.

Інтерес до 34-річного нападника виявляв також Лос-Анджелес, за який виступає екс-захисник житомирського Полісся Артем Смоляков. Однак Мюллер відмовився від пропозиції американської команди, зробивши вибір на користь Ванкувера.

Після завершення клубного чемпіонату світу-2025 Мюллер офіційно попрощався із Баварією. За словами спортивного директора мюнхенців Макса Еберля, це рішення було прийняте з спортивних причин і не стосувалося фінансових питань. Сам гравець наголосив, що розлучається з клубом на позитивній ноті.

Минулого сезону Мюллер провів за Баварію 41 матч, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами та шістьма результативними передачами, а також встановив рекорд за кількістю зіграних зустрічей в історії команди.