ПСЖ вперше за 5 років переміг Баварію в Лізі чемпіонів
Парижани перервали невдалу для себе серію
близько 1 години тому
ПСЖ – Баварія / Фото - Yahoo
ПСЖ вдома з рахунком 5:4 переміг Баварію в рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-25/26.
Дубль в активі Усмана Дембеле і Хвічі Кварацхелії, також забитим м'ячем відзначився Жоау Невеш.
У діючого чемпіона Німеччини авторами голів стали: Кейн, Олісе, Упамекано і Діас.
Парижани змогли обіграти мюнхенців у рамках Ліги чемпіонів вперше з квітня 2021 року, коли був зафіксований результат 3:2 на їхню користь.
З того моменту Баварія 5 разів поспіль перемагала ПСЖ у цьому турнірі.
