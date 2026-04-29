Луїс Енріке – про перемогу ПСЖ над Баварією: «Це найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь»
Наставник парижан оцінив напругу матчу Ліги чемпіонів
33 хвилини тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що перший півфінальний матч Ліги чемпіонів UEFA сезону-2025/26 з Баварією, який завершився надрезультативною перемогою парижан із рахунком 5:4, є найкращим для іспанського наставника за всю його тренерську кар'єру.
Цитує Енріке ESPN.
«Це був дуже напружений матч. Безперечно, це найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь у ролі тренера. Я сильно втомився, хоча не пробіг ні кілометра, тому навіть не знаю, як почуваються гравці».
Нагадаємо, матч-відповідь між командами відбудеться через тиждень, 6 травня. Зустріч відбудеться у Мюнхені.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
