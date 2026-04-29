Володимир Кириченко

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що перший півфінальний матч Ліги чемпіонів UEFA сезону-2025/26 з Баварією, який завершився надрезультативною перемогою парижан із рахунком 5:4, є найкращим для іспанського наставника за всю його тренерську кар'єру.

Цитує Енріке ESPN.

«Це був дуже напружений матч. Безперечно, це найкращий матч, у якому я коли-небудь брав участь у ролі тренера. Я сильно втомився, хоча не пробіг ні кілометра, тому навіть не знаю, як почуваються гравці».

Нагадаємо, матч-відповідь між командами відбудеться через тиждень, 6 травня. Зустріч відбудеться у Мюнхені.

