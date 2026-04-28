ПСЖ чи Баварія? Еммануель Макрон зробив сміливий прогноз на перший півфінал Ліги чемпіонів
Президент Франції впевнений у перемозі паризької команди
близько 2 годин тому
Президент Франції Еммануель Макрон поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ прийматиме мюнхенську Баварію. Попри свої особисті вболівальницькі вподобання, лідер країни підтримає паризький клуб. Слова наводить L’Équipe.
Макрон висловив упевненість у перемозі підопічних Луїса Енріке та навіть спрогнозував точний рахунок зустрічі, яка відбудеться ввечері на Парк де Пренс.
Я вболівальник Марселя, але сьогодні грає ПСЖ. Тож я вболіваю за ПСЖ! Прогноз? Думаю, ПСЖ переможе 3:1.
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO.
Нагадаємо, що раніше Енріке сказав про матч з Баварією: «Це буде зустріч найкращих команд Європи».
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05