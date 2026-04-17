Мілан розпочав переговори із зіркою Баварії
Німець влітку залишить Мюнхен вільним агентом
близько 2 годин тому
Мілан розпочав переговори з півзахисником Баварії Леоном Ґорецкою щодо можливого переходу влітку на правах вільного агента. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, наставник Мілана Массіміліано Аллегрі розглядає Ґорецку як пріоритетне підсилення центру поля.
«Россонері» пропонують футболісту контракт до 2029 року із зарплатою близько 5 мільйонів євро на рік, а також бонус за підписання.
Водночас інтерес до хавбека проявляють і інші клуби, зокрема раніше повідомлялося про зацікавленість Інтера та Ювентуса.
Гравець залишить Баварію влітку як вільний агент.
Портал Transfermarkt оцінює Леона в 15 млн євро.
Цього сезону він забив 3 голи та оформив 2 асисти в 40 матчах.
Раніше повідомлялося, що головна зірка Мілана може влітку залишити клуб за 80 млн. євро.
