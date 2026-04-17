Володимир Кириченко

Мілан розпочав переговори з півзахисником Баварії Леоном Ґорецкою щодо можливого переходу влітку на правах вільного агента. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, наставник Мілана Массіміліано Аллегрі розглядає Ґорецку як пріоритетне підсилення центру поля.

«Россонері» пропонують футболісту контракт до 2029 року із зарплатою близько 5 мільйонів євро на рік, а також бонус за підписання.

Leon #Goretzka is Max #Allegri’s main target as new midfielder. #ACMilan have opened talks to try to sign the midfielder as a free agent. Offered a contract until 2029 (5M/year) + a bonus at signing. There are also several clubs interest in Goretzka, who will leave Bayern in June — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2026

Водночас інтерес до хавбека проявляють і інші клуби, зокрема раніше повідомлялося про зацікавленість Інтера та Ювентуса.

Гравець залишить Баварію влітку як вільний агент.

Портал Transfermarkt оцінює Леона в 15 млн євро.

Цього сезону він забив 3 голи та оформив 2 асисти в 40 матчах.

Раніше повідомлялося, що головна зірка Мілана може влітку залишити клуб за 80 млн. євро.