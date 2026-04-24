Став відомий суперник Баварії по фіналу Кубка Німеччини
Ця команда вдруге поспіль буде грати у чемпіонському матчі
близько 3 годин тому
Штутгарт пробивсяу фінал Кубка Німеччини сезону-2025/26, здолавши Фрайбург у матчі 1/2-ї з рахунком 2:1.
Команда під керівництвом Себастьяна Генесса вдруге поспіль дісталася вирішальної стадії турніру. У фіналі шваби зустрінуться з мюнхенською Баварією.
Вирішальний матч запланований на 23 травня та відбудеться на Олімпіаштадіоні в Берліні.
Зазначимо, що в попередньому розіграші турніру Штутгарт здобув трофей, перемігши у фіналі Армінію з рахунком 4:2.
Напередодні Баварія обіграла Штутгарт та достроково стала чемпіоном Німеччини.
Поділитись