Володимир Кириченко

Баварія обіграла мадридський Реал з рахунком 4:3 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, мюнхенці вперше з 2012 року пройшли Королівський клуб у плей-офф головного європейського турніру.

У 2012 році Баварія здолала Реал у серії пенальті (3:3, 3:1 пен.). Після цього столичний клуб перемагав «червоних» у 2014, 2017, 2018 та 2024 роках.

Баварія вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ.

На стадії 1/8 фіналу турніру мадридці за сумою двох зустрічей перемогли Манчестер Сіті з рахунком 5:1. На аналогічному етапі ЛЧ мюнхенці розгромили Аталанту – 10:2.

