Денис Сєдашов

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридського Реала на поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Для 27-річного українця це буде дев’ята поява на полі у поточному сезоні в усіх турнірах.

Матч пройде у Мюнхені та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі, що відбулася в Мадриді, перемогу святкувала Баварія з рахунком 2:1.