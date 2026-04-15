Лунін вийде з перших хвилин на вирішальну битву з Баварією
близько 2 годин тому
Український голкіпер Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридського Реала на поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.
Для 27-річного українця це буде дев’ята поява на полі у поточному сезоні в усіх турнірах.
Матч пройде у Мюнхені та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у першій грі, що відбулася в Мадриді, перемогу святкувала Баварія з рахунком 2:1.
