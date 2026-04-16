Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів сезону-2025/26
Перші матчі відбудуться наприкінці квітня
близько 4 годин тому
У середу, 15 квітня, стали відомі півфінальні пари Ліги чемпіонів UEFA сезону-2025/26.
Баварія завоювала путівку до чвертьфіналу, перемігши у матчі-відповіді 1/4 фіналу мадридський Реал (4:3).
Арсенал після перемоги в першій грі (1:0) зіграв унічию зі Спортингом у поєдинком-відповіді (0:0).
За підсумками попереднього ігрового дня мадридський Атлетико за сумою двох зустрічей виявився сильнішим за Барселону (2:0, 1:2). ПСЖ потрапив до четвірки найсильніших команд турніру, двічі обігравши Ліверпуль (2:0, 2:0).
Півфінальні пари Ліги чемпіонів сезону-2025/26:
ПСЖ – Баварія
Атлетіко – Арсенал
Перші матчі у півфінальних серіях відбудуться 28 та 29 квітня.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є ПСЖ. У фіналі торішнього розіграшу французький клуб розгромив міланський Інтер із рахунком 5:0.
