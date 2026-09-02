Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо прокоментував ситуацію з голкіпером киян В'ячеславом Суркісом та оцінив воротарську лінію клубу. Слова наводить 24 Канал.

Це дуже серйозний удар для молодого воротаря. Біля хлопця має бути людина, яка його підтримає. Він отримав велику психологічну травму, через яку може не спати. Треба чекати не один рік, щоб він вийшов на належний рівень.

Я не розумію, як Динамо залишилось без воротарів. Раніше треба було думати. Чому Реал не відпускає нашого Луніна і продовжує платити йому зарплату? Тому що навіть на лаві запасних у хорошому клубі має бути надійний голкіпер.