Володимир Кириченко

Мюнхенська Баварія виявляє інтерес до підписання 16-річного Торніке Кварацхелії, брата вінгера ПСЖ Хвічі Кварацхелії, який виступає за тбіліське Динамо. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, Кварацхелія-молодший перебуває у Мюнхені і має зустрітися з керівництвом клубу. Наразі він грає за резервний склад Динамо, а в суботу, 2 травня, був уперше включений до складу основної команди на матч чемпіонату.

Торніке також представляє молодіжну збірну Грузії до 17 років і вважається перспективним гравцем. Як і його брат, він виступає на лівому фланзі.

У підлітковому віці Хвіча також перебував у полі зору Баварії і навіть пройшов пробне тренування у квітні 2018 року. Тоді він оглянув інфраструктуру клубу та був запрошений на матч на Альянц Арені. Співробітники академії Баварії відзначили здібності та ставлення Хвічі, проте трансфер не відбувся через недостатню наполегливість клубу.

У середу, 6 травня, Кварацхелія у складі ПСЖ зустрінеться з Баварією у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів. Перша гра в Парижі завершилася перемогою ПСЖ із рахунком 5:4.

