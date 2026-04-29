Компані відреагував на поразку Баварії від ПСЖ у Лізі чемпіонів
Головний тренер мюнхенців похвалив свою команду
26 хвилин тому
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів UEFA сезону-2025/26 із ПСЖ (4:5).
Цитує Компані офіційний сайт UEFA.
«Енергетика була в наявності. Ми трималися, але при цьому самі нагнітали небезпеку. Одна річ, якщо дивитися лише на пропущені м'ячі: зазвичай вилітаєш після п'яти голів на виїзді у півфіналі Ліги чемпіонів. Але якщо звернути погляд на створені нами моменти, могли забити ще більше. І це має вселяти у нас упевненість. У тих випадках, коли в грі нічого не виходить, важко стверджувати, що можна переламати перебіг подій. Однак якщо грати так гостро, як це робили ми, то, на мою думку, справа лише в тому, щоб зібратися з силами і постаратися використати створені моменти».
Матч-відповідь між командами відбудеться 6 травня. Він пройде на стадіоні Арена Мюнхен.
Нагадаємо, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про результат першого півфіналу ЛЧ.
