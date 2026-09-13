Денис Сєдашов

Баварія здобула виїзну перемогу над Ельферсбергом у матчі 3-го туру Бундесліги.

Мюнхенці відкрили рахунок на 26-й хвилині — Гаррі Кейн віддав результативну передачу на Леннарта Карла, який пробив у правий кут воріт. Наприкінці першого тайму арбітр після перегляду VAR скасував гол гравця господарів Коула Кемпбелла через офсайд.

У другому таймі Ельферсберг зрівняв рахунок завдяки точному удару Моріса Краттенмахера в дев'ятку. Перемогу Баварії на 72-й хвилині приніс Гаррі Кейн, який точно пробив з передачі Александара Павловича.

Бундесліга. 3-й тур

Ельферсберг — Баварія 1:2

Голи: Краттенмахер, 62 — Карл, 26, Кейн, 72

Наступний матч у чемпіонаті Німеччини Баварія проведе 18 вересня проти Уніона, а 20-го Ельферсберг на виїзді зіграє з Шальке.

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