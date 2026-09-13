Після старту з трьох поразок. Команда Коноплі Боруссія М оголосила про відставку головного тренера
Німецький клуб також звільнив і помічника тренера Тобіаса Трулсена
Клуб українського захисника Юхима Коноплі, Боруссія Менхенгладбах, оголосив про відставку головного тренера Ойгена Поланскі та його помічника Тобіаса Трулсена. Про це повідомила пресслужба німецької команди.
Поланскі очолював команду з вересня 2025 року. Минулий сезон Бундесліги Боруссія М завершила на 12-му місці.
Причиною відставки стали три поразки на старті нового сезону з різницею м'ячів 3:12.
Український захисник Юхим Конопля, який приєднався до німецької команди у травні, наразі продовжує відновлення після липневої травми коліна.
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