Баєр розраховує підписати хавбека Ман Сіті
Баєр попросив детальну інформацію про Ілкая Гюндогана
44 хвилини тому
Ілкай Гюндоган/фото: Ман Сіті
Леверкузенський Баєр зацікавився можливим підписанням 34-річного півзахисника збірної Німеччини Ілкая Гюндогана.
Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, німецький клуб направив запит до Манчестер Сіті, щоб отримати більше інформації щодо ситуації з гравцем.
За даними джерела, хавбек не входить до планів Пепа Гвардіоли і готовий розглядати варіанти продовження кар'єри в іншому колективі.
Нагадаємо, влітку 2024 року Гюндоган повернувся до Сіті після виходу з Барселони. Минулого сезону він зіграв 54 матчі, відзначився п'ятьма голами та вісьмома результативними передачами.