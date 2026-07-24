Павло Василенко

Збірна Бельгії офіційно визначилася з новим головним тренером. Наступником Руді Гарсії став відомий нідерландський фахівець Марк ван Боммель, який підписав контракт із Королівською бельгійською футбольною асоціацією до завершення чемпіонату Європи 2028 року.

Зміни на тренерському містку відбулися після чемпіонату світу-2026, де бельгійська команда зупинилася на стадії чвертьфіналу, поступившись майбутньому чемпіону – збірній Іспанії. Після завершення турніру федерація вирішила не продовжувати співпрацю з Руді Гарсією та одразу розпочала пошуки нового наставника.

Останніми днями саме кандидатура ван Боммеля вважалася основною, а тепер домовленість отримала офіційне підтвердження. Для 49-річного нідерландця це стане першим досвідом роботи головним тренером національної збірної.

Раніше ван Боммель очолював бельгійський Антверпен, з яким працював у 2022–2024 роках, а також тренував німецький Вольфсбург і ПСВ Ейндховен. До початку самостійної кар'єри він входив до тренерських штабів збірних Саудівської Аравії та Австралії.