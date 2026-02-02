Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем вибув з ладу на тривалий період через травму, отриману в матчі 22-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано, який завершився перемогою вершкових з рахунком 2:1. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Медики діагностували у 22-річного хавбека пошкодження напівсухожильного м'яза лівої ноги. За попередніми прогнозами, процес відновлення триватиме щонайменше один місяць.

Через це Беллінгем точно пропустить обидва поєдинки проти Бенфіки в рамках плей-оф Ліги чемпіонів. Травма сталася вже на початку зустрічі з Райо Вальєкано – футболіст відчув різкий біль у задній поверхні стегна під час прискорення до лицьової лінії та не зміг продовжити гру.

Зазначимо, що раніше Беллінгем уже стикався із проблемами зі здоров'ям і пропускав старт сезону через пошкодження плеча. Після повернення на поле він провів 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись шістьма забитими м'ячами та чотирма гольовими передачами.