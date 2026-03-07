Володимир Кириченко

В центральному матчі 25-го туру французької Ліги 1 ПСЖ на Парк де Пренс приймав Монако.

Перший м'яч у зустрічі забив нападник Монако Магнес Акліуш на 27-й хвилині. Подвоїв перевагу монегасків головін.

Нападник господарів Бредлі Барколя скоротив розрив у рахунку на 71-й хвилині, але через дві хвилини Фоларін Балогун забив третій м'яч, встановиши остаточний рахунок – 1:3.

Зазначимо, що Ілля Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ та провів на полі увесь відведений час до фінального свистка.

Ліга 1. 25-й тур

ПСЖ – Монако 1:3

Голи: Барколя, 71 – Акліуш, 27, головін, 55, Балогун, 73

Після 25 турів чемпіонату Франції ПСЖ набрав 57 очок і очолює турнірну таблицю. Монако тепер має 40 очок і розташовується на шостій сходинці.

