Турецький журналіст Селахаттін Кінали розповів про підвищений інтерес з боку європейських клубів до ключових футболістів Трабзонспору.

За інформацією джерела, клуб уже отримав офіційні пропозиції одразу щодо трьох гравців. За вінгер Оулаї потенційні покупці готові викласти від 30 до 35 мільйонів євро. Український захисник Арсеній Батагов привернув увагу Бенфіки, яка оцінила його трансфер у 20–25 мільйонів євро. Ще один футболіст команди Аугусто може змінити клуб за суму в межах 9–10 мільйонів євро.

Керівництво Трабзонспору аналізує пропозиції, що надійшли, і не поспішає приймати остаточні рішення щодо майбутнього своїх лідерів.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор не розглядає продаж або оренду Батагова.