Керівництво лісабонської Бенфіки має намір продовжити контракт із українським воротарем Анатолієм Трубіним, повідомляє Glorioso1904.

За даними джерела, португальський клуб задоволений виступами 24-річного голкіпера і з огляду на інтерес до нього з боку провідних європейських команд планує продовжити співпрацю до 2030 року зі збереженням клаусули в 100 млн євро.

Трубіну запропонують підвищення зарплатні, незважаючи на те, що він вже є найоплачуванішим гравцем команди.

У сезоні 2025/26 Трубін провів 30 матчів за Бенфіку, пропустивши 22 голи. Його нинішній контракт розрахований до літа 2028 року.

Раніше Бенфіка вилетіла з Кубка Португалії.