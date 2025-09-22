Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков та нападник Доді Лукебакіо зможуть взяти участь у перенесеному поєдинку 1-го туру чемпіонату Португалії проти Ріу Аве.

Спочатку матч було заплановано на початок серпня, проте його перенесли через виступи орлів у кваліфікації Ліги чемпіонів. Судаков та Лукебакіо приєдналися до Бенфіки лише наприкінці минулого місяця, тож спочатку не могли бути заявлені на цей поєдинок.

Португальське видання A Bola повідомляє, що клуб звернувся до ліги за роз'ясненням щодо права нових гравців брати участь у перенесеній грі. Відповідь виявилася позитивною, оскільки перенесення було пов'язане зі зміною календаря чемпіонату з ініціативи організаторів, а не на прохання клубів.

За інформацією A Bola, участь Судакова у стартовому складі Бенфіки не викликає сумнівів, тоді як остаточне рішення щодо Лукебакіо залишиться за тренером Жозе Моурінью.