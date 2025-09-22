Судаков не зіграє у наступному поєдинку Бенфіки
Все через правила чемпіонату Португалії
близько 1 години тому
Український хавбек Георгій Судаков не зможе зіграти за Бенфіку у перенесеній зустрічі першого туру чемпіонату Португалії проти Ріу Аве. Про це повідомляє видання O Jogo, уточнюючи, що рішення пов'язане з регламентом Прімейри.
Причина полягає в тому, що на момент початкової дати матчу Судаков ще не було заявлено за Лісабонський клуб. У серпні, коли мав відбутися перший тур, він продовжував виступати за Шахтар, тому формально не мав права бути включеним до заявки.
Згідно з правилами турніру, півзахисник не зможе вийти на поле у поєдинку проти Ріу Аве, який пройде 23 вересня о 22:15 за київським часом.
Нагадаємо, Судаков перебрався до Бенфіки наприкінці літнього трансферного вікна на правах оренди з обов'язковим викупом.
