Український хавбек Георгій Судаков не зможе зіграти за Бенфіку у перенесеній зустрічі першого туру чемпіонату Португалії проти Ріу Аве. Про це повідомляє видання O Jogo, уточнюючи, що рішення пов'язане з регламентом Прімейри.

Причина полягає в тому, що на момент початкової дати матчу Судаков ще не було заявлено за Лісабонський клуб. У серпні, коли мав відбутися перший тур, він продовжував виступати за Шахтар, тому формально не мав права бути включеним до заявки.

Згідно з правилами турніру, півзахисник не зможе вийти на поле у поєдинку проти Ріу Аве, який пройде 23 вересня о 22:15 за київським часом.

Нагадаємо, Судаков перебрався до Бенфіки наприкінці літнього трансферного вікна на правах оренди з обов'язковим викупом.

