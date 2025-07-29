Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може змінити клуб та перебратися до чемпіонату Португалії. Про це повідомляє видання Central Benfica.

За даними джерела, 22-річний українець входить до сфери інтересів лісабонської Бенфіки, яка продовжує пошуки варіантів для зміцнення півзахисту після невдалої спроби оформити перехід Жоау Феліша з Челсі.

Крім Судакова, португальський клуб також розглядає двох інших кандидатів - грека Янніса Констателіаса, який представляє ПАОК, і чилійця Даріо Осоріо з Мідтьюлланна.

Минулого сезону Судаков провів 37 зустрічей, у яких відзначився 15 м'ячами та шістьма гольовими передачами. У Констателіаса в активі 47 матчів, десять забитих голів та один асист, а Осоріо зіграв 39 ігор, оформивши сім голів та три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що клуб АПЛ може придбати Судакова за 30 мільйонів фунтів.