Бенфіка розглядає варіант із підписанням Судакова
Окрім українця «орли» мають інших кандидатів
19 хвилин тому
Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може змінити клуб та перебратися до чемпіонату Португалії. Про це повідомляє видання Central Benfica.
За даними джерела, 22-річний українець входить до сфери інтересів лісабонської Бенфіки, яка продовжує пошуки варіантів для зміцнення півзахисту після невдалої спроби оформити перехід Жоау Феліша з Челсі.
Крім Судакова, португальський клуб також розглядає двох інших кандидатів - грека Янніса Констателіаса, який представляє ПАОК, і чилійця Даріо Осоріо з Мідтьюлланна.
Минулого сезону Судаков провів 37 зустрічей, у яких відзначився 15 м'ячами та шістьма гольовими передачами. У Констателіаса в активі 47 матчів, десять забитих голів та один асист, а Осоріо зіграв 39 ігор, оформивши сім голів та три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що клуб АПЛ може придбати Судакова за 30 мільйонів фунтів.