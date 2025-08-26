Хоче до експартнера! Судаков поставив ультиматум Шахтарю
Цього разу жодних «відпусти» – все прямо і в обличчя!
близько 2 годин тому
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков висловив бажання залишити команду. Про це повідомляє португальське видання Record.
За інформацією джерела, 22-річний українець провів розмову з керівництвом клубу. Хавбек мав на меті чітко донести свої наміри.
Головною причиною затримки трансферу називається високу ціна, яку донецький клуб вимагає за гравця. Судаков, який є пріоритетною трансферною ціллю Бенфіки, розуміє, що виставлений цінник відлякує потенційних покупців, через що він відчуває невдоволення та нетерпіння.
Судаков уже встиг провести за Шахтар майже 150 матчів (147). У них хавбеку вдалося відзначитися 35 голами та 26 асистами. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 32 мільйони євро.
«Гірники» проведуть вирішальний поєдинок за місце у Лізі конференцій. Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна у четвер, 28 серпня, на сторінці події Серветт – Шахтар на Xsport. Початок – о 22:00.
