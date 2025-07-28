Форвард Роми Артем Довбик продовжує відновлюватись після пошкодження. Травма коліна та проблеми з сухожиллями вже змусили українського нападника пропустити три товариські матчі на передсезонних зборах команди.

За інформацією Il Romanista, гравець має пройти поглиблене медобстеження. Останні тренування Довбик проводить індивідуально. Існує шанс, що він зможе повернутися на поле у контрольній зустрічі з Канном, призначеної на четвер.

Минулого сезону за римлян Довбик провів 45 матчів і відзначився 17 голами та трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Рома встановила ціну на Довбика.