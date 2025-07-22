Михайло Цирук

У четвер, 24 липня, донецький Шахтар проведе перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти стамбульського Бешикташа. Із суперником справді не пощастило, адже Бешикташ для другого раунду кваліфікації ЛЄ - це справді жорстко.

Так, минулого сезону стамбульський клуб посів тільки четверте місце в турнірній таблиці, пропустивши вперед навіть скромний Самсунспор. Так, на літніх зборах орли теж не вражали, здобувши тільки одну перемогу. Проте підбір виконавців у цій команді буквально змушує ставитися до неї з обережністю. Пропонуємо до вашої уваги анонс протистояння, що стане першим серйозним випробуванням для підопічних Арди Турана в новому сезоні.

Буде важко, але шанси на успіх робочі

Звісно, за імʼям Бешикташ здається дуже грізним суперником для такої ранньої стадії. Проте боятися цього опонента сьогодні точно не варто. Минулого сезону стамбульський клуб посів тільки четверте місце в турнірній таблиці, пропустивши вперед навіть скромний Самсунспор. Не вражали орли й на літніх зборах, здобувши тільки одну перемогу над Санкт-Пельтеном з другого австрійського дивізіону (2:0).

Проте підбір виконавців у цій команді буквально змушує ставитися до неї з обережністю. Попри відхід з команди Чіро Іммобіле, який перейшов до Болоньї, відомих імен у Бешикташі все ще більш ніж достатньо. Абрахам, Окслейд-Чемберлейн, Рафа Сілва та Гедсон Фернандеш з Бенфіки, а також перспективні турки, такі як Семіх Киличсой чи Оркун Кекчю під керівництвом Оле Гунара Сульшера виглядають справді загрозливо.

До того ж ми не знаємо, чого очікувати від самого Шахтаря. Ільвес, за всієї поваги до цього суперника, не надто показовий суперник, і за такого рівня спротиву робити якісь глобальні висновки про команду Турана все ж не варто. Спарингів на зборах Шахтар теж практично не мав, обмежившись чотирма матчами проти Горіци (1:0), Словацко (1:1), Гросуплє (5:0) та Триглава (0:1).

Протистояння з Бешикташем, з яким на офіційному рівні гірники не зустрічалися ніколи в історії, по суті стане для Шахтаря справжнім стартом цього сезону. Протистояння з фінським клубом було таким собі колом для прогріву, проте все найцікавіше розпочнеться саме зараз.

Історія зустрічей

Конкретно з цим стамбульським грандом Шахтар в єврокубках не зустрічався ще ніколи, обмежившись трьома спарингами, у яких здобув дві перемоги та зіграв внічию. Проте загалом статистика протистоянь гірників з турками просто чудова. У восьми протистояннях з турками донеччани здобули сім перемог, жодного разу не програли та пропустили лише один гол.

Звісно, все це не означає, що майбутнє протистояння з Бешикташем також складеться для представника України позитивно, однак зберегти ідеальні цифри в історії зустрічей з турецькими суперниками все ж хотілося б.

Буде у цьому матчі й своя драма: легенда Галатасарая Арда Туран приїде в місце, де його страшенно ненавидять, і гарячі турецькі вболівальники точно влаштують новому наставнику Шахтаря теплий прийом. У першому матчі в Стамбулі Шахтар - точно не фаворит, а загальні шанси в протистоянні близькі до 50 на 50.

Та для того, аби скористатися ними, гірникам доведеться продемонструвати гру, близьку до найкращої. Саме в цьому протистоянні ми й побачимо справжній рівень сьогоднішнього Шахтаря.

У матеріалі використані фото Getty Images, ФК Шахтар Донецьк