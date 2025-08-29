Керівництво турецького Бешикташа вирішило звільнити 52-річного норвезького тренера Уле-Гуннара Сульшера. Тренер залишив посаду після невдалого протистояння зі швейцарською Лозанною у четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій (1:1, 0:1).

Таким чином Бешикташ повністю провалив єврокубкову кампанію і залишився без основного етапу. Команда розпочала з Q2 Ліги Європи, де поступилася донецькому Шахтарю (2:4, 0:2), потім обіграла ірландський Сент-Патрікс (4:1, 3:2), а завершила кваліфікацію поразкою від Лозанни.

Сульшер очолив Бешикташ на початку 2025 року і провів 29 матчів, здобувши 15 перемог, зафіксувавши 5 нічиїх та зазнавши 9 поразок. Раніше, з 2018 до 2021 року, норвежець працював головним тренером Манчестер Юнайтед.

Раніше Фенербахче звільнив Жозе Моурінью.