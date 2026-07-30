Без Біловара, але із Суркісом. Динамо оголосило стартовий склад на матч кваліфікації Ліги Європи з ПАОК
Поєдинок незабаром розпочнеться
31 хвилину томуПідписатися в
Сьогодні пройде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому київське Динамо на виїзді зіграє проти грецького ПАОК.
Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк оголосив стартовий склад команди.
Динамо: Суркіс, Михавко, Тіаре, Кендзьора, Сич, Бражко, Лонвейк, Буяльський, Редушко, Волошин, Пономаренко.
Матч ПАОК – Динамо відбудеться у Салоніках і розпочнеться о 20:45 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари Андерлехт (Бельгія) – Хаммарбю (Швеція).
Команда, яка програє дуель, продовжить виступ у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє з невдахою протистояння Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).
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