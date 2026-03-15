Колос і Зоря не визначили переможця у матчі УПЛ
Степаненко провів свій перший матч після повернення в чемпіонат України
Фото: ФК Зоря
У матчі 20-го туру УПЛ Колос зіграв внічию з луганською Зорею.
Перший тайм завершився без голів. На старті другої половини зустрічі Антон Салабай вивів господарів вперед. Зоря відігралася наприкінці поєдинку завдяки влучному удару Неманії Анджушича.
У другому таймі у складі Колоса на заміну вийшов Тарас Степаненко, який провів свій перший матч після повернення в чемпіонат України.
УПЛ. 20-й тур
Голи: Салабай, 49 – Анджушич, 89
Колос із 29 очками залишається на сьомому місці. Зоря йде восьмою, маючи в активі 28 балів.
Важлива перемога у битві за виживання: Епіцентр дотиснув Рух у другому таймі.
