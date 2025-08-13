Сергій Стаднюк

Присвяченим матчу за Суперкубок УЄФА стане вечір середи, 13 серпня. Також сьогодні зіграють зустріч у відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між Башакшехіром і Вікінгом. Але, поклавши руку на серце, цей матч, скоріше, цікавий лише вболівальникам обох команд. Щодо нейтральних поціновувачів футболу, то їх увага, безумовно, буде спрямованою на поєдинок за перший євротрофей у сезоні.

Напередодні матчу український захисник Ілля Забарний офіційно став гравцем французького Парі Сен-Жермен, підписавши п’ятирічний контракт після успішного медогляду. За даними Transfermarkt, сума угоди разом із бонусами склала 63 мільйони євро, що робить його другим найдорожчим футболістом в історії України після Михайла Мудрика.

Крім того, центрбек став першим українцем у складі парижан, перейшовши з англійського Борнмута, де за два роки зарекомендував себе як один із найкращих молодих центрбеків Прем’єр-ліги та був визнаний найкращим гравцем клубу сезону 2023/24 за версією вболівальників. У новій команді Забарний виступатиме під номером 6 під керівництвом Луїса Енріке, який, за інсайдами, високо оцінює його майстерність у грі в обороні та боротьбі у повітрі.

Однак є і ложка дьогтю для українського вболівальника. Забарний, усе ж, не ввійшов до заявки на матч проти Тоттенгема. При цьому, 22-річний футболіст поїхав із командою до Португалії на зустріч, але може розраховувати виключно на тренування. Цікаво, що парижани включили до заявки росіянина матвєя сафонова, якого Забарний не бажає бачити в команді. Він замінив Джанлуїджі Доннарумму, якого залишили поза списком через його небажання продовжувати контракт з клубом. Італієць, мабуть, є найбільшою втратою парижан перед матчем.

Також чинному переможцю Ліги чемпіонів не допоможе один із лідерів центру поля Жоау Невеш. У португальця – дискваліфікація через червону картку. В Тоттенгема втрати серйозніші. Не допоможуть Томасу Франку Івес Біссума, Меттью Крейг, Раду Дрегушин, Браян Хіль, Деян Кулушевскі, Джеймс Меддісон, Манор Соломон. Під питанням також молодий талант команди Кота Такаї.

📹 Матч на території України у прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

22:00 | ПСЖ – Тоттенгем. Пряма трансляція