Біловар — про матч проти ПАОКа: «Сподіваюся, вболівальники побачать, що ми успішно підготувалися»
Гра пройде 23 липня
15 хвилин томуПідписатися в
Захисник київського Динамо Крістіан Біловар поділився очікуваннями від майбутнього першого поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Слова наводить пресслужба ФК Динамо.
Футболіст зазначив, що тренерський штаб вже детально розібрав суперника, однак не став розкривати тактичні деталі напередодні гри:
Ми розібрали сильні та слабкі сторони суперника разом із тренерським штабом, тому нехай це залишиться всередині команди. Можу сказати, що ПАОК складніший опонент. Ми готуємося, і я сподіваюся, що наші вболівальники побачать, що ми зробили це успішно.
Також оборонець утримався від подробиць щодо порад колишнього захисника Динамо та ПАОКа Томаша Кендзьори:
Ця інформація стосується нашої стратегії на гру, тому наразі залишимо це в таємниці.
Перша гра пройде завтра, 23 липня, у польському Любліні. Початок – о 20.00.
Одразу чотири гравці ПАОК ризикують пропустити матч із Динамо.