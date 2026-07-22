Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 56) здобула переконливу перемогу в другому колі ґрунтового турніру категорії WTA 250, що триває в німецькому Гамбурзі.

У матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах розгромила аргентинку Марію Лурдес Карле (WTA 231). Для виходу до наступного раунду Калініній знадобилася 1 година та 25 хвилин.

Поєдинок двічі зупиняли через дощ — на самому початку гри та за рахунку 5:2 у другій партії, проте це не завадило Ангеліні довести матч до тріумфу.

WTA 250 Гамбург. Ґрунт, 1/8 фіналу

Марія Лурдес Карле (Аргентина) — Ангеліна Калініна (Україна) — 1:6, 3:6

У чвертьфіналі Калініна зіграє проти переможниці німецького протистояння між Тамарою Корпач та Юлією Штусек.

Світоліна: «Коли граю проти представниць країни-агресора, все інше відходить на другий план».