Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко не потрапив до заявки команди на матч 28-го туру УПЛ проти Колоса. Це означає, що форвард не встиг відновитися після пошкодження. Раніше через мікротравму він також пропустив поєдинок 27-го туру чемпіонату України проти ЛНЗ, який завершився нічиєю 0:0.

Тим часом Пилип Будківський скористався паузою конкурента в бомбардирській гонці. Форвард розпочав матч проти Олександрії на лаві запасних, але після перерви вийшов на поле й уже на 56-й хвилині реалізував пенальті. Його гол допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цьому Будківський довів свій доробок до 12 м’ячів і зрівнявся з Пономаренком у бомбардирській гонці. Водночас нападник біло-синіх залишається вище у списку найкращих снайперів, адже у Будківського три голи оформлені з пенальті. Додатковим аргументом є й кількість матчів: Пономаренко забив 12 м’ячів у 14 зустрічах, тоді як Будківський провів 26 поєдинків.

Третім у рейтингу йде форвард Кривбаса Глейкер Мендоза, який має десять голів.